Южная Осетия запросила помощь России в ликвидации аварии на ЛЭП

ЦХИНВАЛ, 26 дек – РИА Новости. Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев запросил у МЧС России вертолет для ликвидации последствий обрывов ЛЭП в Дзомагском ущелье республики, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Энергоснабжение на всей территории республики прекратилось в субботу из-за сильного снегопада, повредившего линии электропередачи. По информации ГУП "Энергоресурс", уже отремонтированы три обрыва на ЛЭП.

По словам Пухаева, чтобы определить характер других повреждений требуется углубиться в Дзомагское ущелье, однако передвижение по нему затруднено.

"Обрывов очень много, поскольку выпало много снега, кабели под таким грузом рвутся. Мы запросили у МЧС России вертолет для обследования местности, — сказал глава правительства.

В понедельник МЧС Южной Осетии сообщило, что новый обрыв ЛЭП был обнаружен в четырех километрах от дороги в глубине Дзомагского ущелья. В ведомстве также отметили, что ремонтные работы в лучшем случае завершатся днем во вторник.

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