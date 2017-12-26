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В мире

Детский французский журнал назвал Израиль и КНДР "ненастоящими странами"

13:2326.12.2017
(обновлено: 14:09 26.12.2017)
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© Bayard JeunesseПолитическая карта мира в детском журнале YoupiПолитическая карта мира в детском журнале Youpi
© Bayard Jeunesse

ПАРИЖ, 26 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Французское издательство Bayard Jeunesse изымает из продажи январский номер детского журнала Youpi из-за "неуместной" позиции по Израилю.

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля
Причиной для изъятия номера послужила подпись к политической карте мира, в которой говорилось, что "не все государства — настоящие".

"Эти 197 стран мы называем государствами — такие как Франция, Германия или Алжир. Но есть несколько стран, в отношении которых не все другие страны мира согласны, что это действительно настоящие государства. Например, Израиль или Северная Корея", — фотографию полосы журнала с такими словами активно тиражируют французские СМИ.

Издательство было вынуждено принести читателям извинения.

"Вопрос в Youpi вызвал реакцию: сколько же стран в мире? Ответ, предложенный детям, был ошибкой, и мы приносим свои извинения тем, кто мог быть оскорблен. Израиль — государство, признанное ООН, а также Youpi", — такая публикация появилась в социальных сетях издательского дома.

Спустя несколько часов Bayard Jeunesse заявила, что январский номер Youpi будет снят с продажи.

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт
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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Cicicipi
По КНДР извинений ни кто приносить и не собирался? И не удивительно.
15:14
26.12.2017
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Wolfas .0
Французы бы осторожны были со своими шуточками. А то КИм. Может запустить подарочек "Несуществующий" из "Несуществующей страны" и вот тогда.. Список пополниться одной которая точно перестанет существовать.
14:52
26.12.2017
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Михаил Осокин
Черное море закрасили, ироды(
14:33
26.12.2017
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RedHare1
А зря журнал изымают: значительная часть евреев в Израиле и за его пределами - хасиды - тоже считают, что Израиль - это ненастоящее государство! Почему? Хасиды считают, что настоящий Израиль должен основать Мессия, а те, кто государство Израиль основал таковыми не являются...
14:17
26.12.2017
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Ганимед Юпитерович
А КНДР в ООН не признан чтоль? :))
14:06
26.12.2017
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Андрей Филин
С пеленок в мозги вбивают "правильный" взгляд на мир и события происходящие в этом мире.
С п-е-л-ё-н-о-к!!!!!
Здесь вам всё!!!
И свобода слова и то КТО может говорить ЛЮБЫЕ слова "свободно"
13:39
26.12.2017
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Сергей Снегирев
А как же Свобода слова и "Шврли эбдо"? И уж если извиняться, то и перед Северной Кореей тоже!
13:34
26.12.2017
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radiozaboy
" в связи с неуместной позицией по Израилю"

А по Северной Корее?
13:27
26.12.2017
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