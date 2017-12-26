Детский французский журнал назвал Израиль и КНДР "ненастоящими странами"

ПАРИЖ, 26 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Французское издательство Bayard Jeunesse изымает из продажи январский номер детского журнала Youpi из-за "неуместной" позиции по Израилю.

Причиной для изъятия номера послужила подпись к политической карте мира, в которой говорилось, что "не все государства — настоящие".

"Эти 197 стран мы называем государствами — такие как Франция, Германия или Алжир. Но есть несколько стран, в отношении которых не все другие страны мира согласны, что это действительно настоящие государства. Например, Израиль или Северная Корея", — фотографию полосы журнала с такими словами активно тиражируют французские СМИ.

Издательство было вынуждено принести читателям извинения.

"Вопрос в Youpi вызвал реакцию: сколько же стран в мире? Ответ, предложенный детям, был ошибкой, и мы приносим свои извинения тем, кто мог быть оскорблен. Израиль — государство, признанное ООН, а также Youpi", — такая публикация появилась в социальных сетях издательского дома.

Спустя несколько часов Bayard Jeunesse заявила, что январский номер Youpi будет снят с продажи.