Песков: РФ может стать посредником между США и КНДР лишь при желании сторон

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия может стать посредником между Вашингтоном и Пхеньяном лишь при необходимости и желании сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о готовности России при необходимости и при желании двух сторон. Понимаете, стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно — для этого требуется воля двух сторон. Поскольку обмен такой достаточно конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы все-таки открыть путь для деэскалации напряженности", — сказал Песков.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.