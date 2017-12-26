В Сеуле создали спецподразделение по оборонной политике в отношении КНДР

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи создало специальный департамент по оборонной политике в отношении КНДР, в частности, по противодействию ракетно-ядерной программе Пхеньяна.

"Проявляется важность политики в отношении КНДР, в частности, ответа на угрозу со стороны северокорейской ракетно-ядерной программы, на этом фоне сохраняется необходимость создать всеобъемлющий "пункт управления" и особенно организовать и осуществлять управление работой группы, ответственной за ответ на разработку ядерного оружия в КНДР", — говорится в сообщении на сайте минобороны Южной Кореи.

Подразделение было создано в рамках программы реорганизации ведомства на фоне активизации ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Новый Департамент по северокорейской политике включает четыре отдела: по ответной политике в отношении северокорейской ядерной программы, северокорейской политике, контролю над вооружениями, мерам в отношении ракетно-космической программы КНДР.

Департамент будет осуществлять связи с центром реагирования на угрозу ядерного и других видов оружия массового поражения в составе комитета начальников штабов. Кроме того, в ведении подразделения будут вопросы противодействия ракетно-ядерной программе КНДР, переговоров между Сеулом и Пхеньяном по линии военных ведомств, построения доверия между военными.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.