В Сеуле создали спецподразделение по оборонной политике в отношении КНДР

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи создало специальный департамент по оборонной политике в отношении КНДР, в частности, по противодействию ракетно-ядерной программе Пхеньяна.
Подразделение было создано в рамках программы реорганизации ведомства на фоне активизации ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Новый Департамент по северокорейской политике включает четыре отдела: по ответной политике в отношении северокорейской ядерной программы, северокорейской политике, контролю над вооружениями, мерам в отношении ракетно-космической программы КНДР.
Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.