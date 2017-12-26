Белоруссия продлила безвизовый режим в отдельных районах до 10 дней

МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о продлении срока безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей страны до десяти дней, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

В 2015-2016 годах в Белоруссии было принято решение об установлении безвизового порядка въезда и временного пребывания для иностранных туристов на срок до трех суток на территории Беловежской пущи (Брестская область) и на срок до пяти суток — на территории Августовского канала и прилегающих к нему территориях (Гродненская область).

"Согласно документу, на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Белоруссию иностранных граждан… Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до десяти суток, расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для иностранных туристов парка "Августовский канал" будет разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка "Беловежская пуща" – на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" (Брест, Бресткий, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). При этом для посещения Августовского канала или туристско-рекреационной зоны "Брест" иностранным гражданам следует иметь при себе действительный документ для выезда за границу и документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории. Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.

"Документ принят для повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры Брестской и Гродненской областей и дальнейшего развития трансграничного сотрудничества", — подчеркивается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, указ вступает в силу с 1 января 2018 года, по прогнозам, его реализация позволит увеличить туристический поток и экспорт туристических услуг на 30%.