Глава МИД Афганистана призвал "Талибан"* сесть за стол переговоров

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Власти Афганистана призывают радикальное движение "Талибан"* как можно скорее согласиться на участие в мирных переговорах по урегулированию затянувшегося кризиса, заявил глава афганского МИД Салахуддин Раббани.

Сегодня в Пекине прошел первый трехсторонний диалог министров иностранных дел Китая, Пакистана и Афганистана. О создании подобного механизма стороны договорились летом, его инициатором выступил Пекин.

"Мы вновь призываем "Талибан"* откликнуться на этот исторический призыв и сесть за стол переговоров с правительством Афганистана как можно скорее", — заявил Раббани на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он отметил, что Китай и Пакистан подтвердили, что поддерживают процесс урегулирования под руководством властей Афганистана.

"Нам нужно осознать необходимость использования всех наших ресурсов, влияния и рычагов давления для поддержки политического процесса урегулирования, которое должно положить конец совершаемому под предводительством "Талибана"* насилию в Афганистане", — добавил глава афганского МИД.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы*, ранее захватившие значительную территорию в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Кроме того, в Афганистане усилилось влияние группировки "Исламское государство"*.

* Террористические организации, запрещенные в России.