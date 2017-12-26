Саакашвили пообещал СБУ спеть "такую песню, которая будет долго помниться"

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал "спеть такую песню, что будет долго помнится" в ответ на просьбу следствия предоставить образец его голоса.

Следователь СБУ вызвал Михаила Саакашвили на допрос во вторник, однако экс-президент Грузии заявил, что не пойдет на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за якобы нарушений в повестке.

"Они (следствие – ред.) хотят образцы моего голоса отобрать. А что тогда Юрий Луценко (Генпрокурор – ред.) крутил в Раде, если у них образцов моего голоса нет?.. Они могли запросить его в ООН, у Белого дома, в администрации президента, например, за 2004 год. Но нет, СБУ нужен мой образец голоса для истории. Я им спою такую песню, что будет долго помниться",- сказал Саакашвили.

При этом он назвал требование СБУ "комедией".

Саакашвили отметил, что готов прийти на любые следственные действия, если повестка на них будет оформлена правильно и "с четким указанием, на какое следственное действие приглашают".

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.