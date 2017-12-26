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В мире

Ненашев: ВМС Британии напоминают о себе только слежением за кораблями из РФ

12:3026.12.2017
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CC BY 2.0 / Royal Navy Media Archive / Lphot Dave Jenkins / HMS ST ALBANS Фрегат St. Albans ВМС Великобритании. Архивное фотоФрегат St. Albans ВМС Великобритании. Архивное фото
CC BY 2.0 / Royal Navy Media Archive / Lphot Dave Jenkins / HMS ST ALBANS

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) Великобритании в последнее время проявляют себя исключительно заявлениями о проходящих вдалеке от территориальных вод Соединенного Королевства российских боевых кораблях, которые выполняют реальные боевые задачи по борьбе с международным терроризмом, в том числе в интересах защиты Британии, заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

Фрегат проекта 22350 Адмирал Горшков
© Фото : spacebattles.com/Leo1
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Ранее британские ВМС сообщили, что сопровождали российский фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда тот проходил близ британских территориальных вод в Северном море. "Адмирал Горшков" в настоящее время проходит завершающий этап государственных испытаний и регулярно переходит между Белым и Балтийским морями.

Британский флот опубликовал свое сообщение на фоне визита в Москву главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, который обсуждал с российским коллегой пути нормализации двусторонних отношений. При этом министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что "не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".

"Британский флот напоминает о себе, только благодаря таким сомнительным "боевым успехам на море", когда говорит о том, что видели русский корабль, русскую подводную лодку. У них сейчас это, наверное, такая форма боевой подготовки. А для Военно-морского флота России в последнее десятилетие ходить по Атлантике из Балтийского моря в Средиземное — это обычное дело, поскольку эта акватория является сферой постоянных военно-морских интересов нашего флота", — сказал Ненашев.

Британский авианосец Королева Елизавета на верфи в Розетте в Шотландии
© AFP 2017 / Robert Perry
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Он подчеркнул, что российские корабли не заходят без разрешения в территориальные воды других государств и даже не приближаются к ним.

По словам Ненашева, ВМФ России не собирается совершать никаких агрессивных действий ни против Великобритании, ни против других стран, "если все будут вести себя миролюбиво, уважая морские и международные формы приличия".

Лидер ДПФ отметил, что перед российским военным флотом стоят реальные боевые задачи. "Это уничтожение международного терроризма в морских или прибрежных регионах. В том числе — в интересах защиты Британии. При этом Великобритания свой флот для борьбы с террористами не направляет. Она его направляет только для того, чтобы посмотреть, как наши надводные корабли и подводные лодки участвуют в реальной борьбе", — считает Ненашев.

По его мнению, британский флот стремительно дряхлеет. "Даже их новый разрекламированный авианосец Queen Elizabeth не может нести ту вахту, о которой англичане трубят. А для ВМФ России несение морской и океанской вахты по-прежнему, как и 300 лет назад, является нормой. Поэтому вдоль британских и других берегов на Западе и на Востоке — в Азиатско-Тихоокеанском регионе — наши корабли будут только наращивать свои походы, потому что это — как в интересах России, так и всего мира", — заключил председатель ДПФ.

Истребители Тайфун британских королевских ВВС. Архивное фото
© AFP 2017 / Andrew Yates
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Новейший авианосец Queen Elizabeth стоимостью более четырех миллиардов долларов США впервые вышел в море 26 июня. В боевой состав ВМС Великобритании он вошел 7 декабря 2017 года, а 19 декабря в его корпусе была обнаружена течь. Корабль имеет водоизмещение свыше 70 тысяч тонн. Длина — 282,9 метра, ширина — 75 метров. Состав авиакрыла — до 40 самолетов. В состав ВМС Великобритании в 2020 году также планируется принять авианосец Prince of Wales, который уже спущен на воду.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Заключительный этап государственных испытаний начался 20 марта 2017 года. Корабль планируется передать ВМФ России в 2018 году.

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У фрегатов проекта 22350 благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Эти корабли предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения самостоятельно и в составе соединения кораблей. Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн. Длина — 135 метров, ширина — 15 метров. Скорость хода — до 29 узлов. Дальность плавания — до 4,5 тысячи морских миль, автономность — до 30 суток. Экипаж — около 200 человек. Корабли вооружаются артиллерийской установкой А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Пакет Пакетович
Эта вот эта помойка на фото и есть британский фрегат? он 1940-го года выпуска что ли?
13:32
26.12.2017
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