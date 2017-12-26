МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) Великобритании в последнее время проявляют себя исключительно заявлениями о проходящих вдалеке от территориальных вод Соединенного Королевства российских боевых кораблях, которые выполняют реальные боевые задачи по борьбе с международным терроризмом, в том числе в интересах защиты Британии, заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

Ранее британские ВМС сообщили, что сопровождали российский фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда тот проходил близ британских территориальных вод в Северном море. "Адмирал Горшков" в настоящее время проходит завершающий этап государственных испытаний и регулярно переходит между Белым и Балтийским морями.

Британский флот опубликовал свое сообщение на фоне визита в Москву главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, который обсуждал с российским коллегой пути нормализации двусторонних отношений. При этом министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что "не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".

"Британский флот напоминает о себе, только благодаря таким сомнительным "боевым успехам на море", когда говорит о том, что видели русский корабль, русскую подводную лодку. У них сейчас это, наверное, такая форма боевой подготовки. А для Военно-морского флота России в последнее десятилетие ходить по Атлантике из Балтийского моря в Средиземное — это обычное дело, поскольку эта акватория является сферой постоянных военно-морских интересов нашего флота", — сказал Ненашев.

Он подчеркнул, что российские корабли не заходят без разрешения в территориальные воды других государств и даже не приближаются к ним.

По словам Ненашева, ВМФ России не собирается совершать никаких агрессивных действий ни против Великобритании, ни против других стран, "если все будут вести себя миролюбиво, уважая морские и международные формы приличия".

Лидер ДПФ отметил, что перед российским военным флотом стоят реальные боевые задачи. "Это уничтожение международного терроризма в морских или прибрежных регионах. В том числе — в интересах защиты Британии. При этом Великобритания свой флот для борьбы с террористами не направляет. Она его направляет только для того, чтобы посмотреть, как наши надводные корабли и подводные лодки участвуют в реальной борьбе", — считает Ненашев.

По его мнению, британский флот стремительно дряхлеет. "Даже их новый разрекламированный авианосец Queen Elizabeth не может нести ту вахту, о которой англичане трубят. А для ВМФ России несение морской и океанской вахты по-прежнему, как и 300 лет назад, является нормой. Поэтому вдоль британских и других берегов на Западе и на Востоке — в Азиатско-Тихоокеанском регионе — наши корабли будут только наращивать свои походы, потому что это — как в интересах России, так и всего мира", — заключил председатель ДПФ.

Новейший авианосец Queen Elizabeth стоимостью более четырех миллиардов долларов США впервые вышел в море 26 июня. В боевой состав ВМС Великобритании он вошел 7 декабря 2017 года, а 19 декабря в его корпусе была обнаружена течь. Корабль имеет водоизмещение свыше 70 тысяч тонн. Длина — 282,9 метра, ширина — 75 метров. Состав авиакрыла — до 40 самолетов. В состав ВМС Великобритании в 2020 году также планируется принять авианосец Prince of Wales, который уже спущен на воду.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Заключительный этап государственных испытаний начался 20 марта 2017 года. Корабль планируется передать ВМФ России в 2018 году.

У фрегатов проекта 22350 благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Эти корабли предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения самостоятельно и в составе соединения кораблей. Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн. Длина — 135 метров, ширина — 15 метров. Скорость хода — до 29 узлов. Дальность плавания — до 4,5 тысячи морских миль, автономность — до 30 суток. Экипаж — около 200 человек. Корабли вооружаются артиллерийской установкой А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".