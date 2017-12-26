12:1826.12.2017
(обновлено: 13:02 26.12.2017)
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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен подать иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его "похищение" сотрудниками Службы безопасности Украины.
Это заявление политик сделал на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
Он напомнил, что Печерский районный суд при рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения подтвердил, что сотрудники СБУ, которые проводили задержание, "уголовно наказуемые преступники".
"Они выкрали меня из дома, применили насилие не по отношению ко мне, но и к группе людей, без единого документа, который бы давал им право это делать",- добавил Саакашвили.
Политик также заявил, что не пойдет сегодня на допрос в СБУ из-за "нарушений в повестке".
"Они хотят образцы моего голоса отобрать. А что тогда Юрий Луценко (Генпрокурор — Прим. ред.) крутил в Раде, если у них образцов моего голоса нет?… Они могли запросить его в ООН, у Белого дома, в администрации президента, например, за 2004 год. Но нет, СБУ нужен мой образец голоса для истории. Я им спою такую песню, что будет долго помниться", — пообещал Саакашвили.
Пятого декабря силовики попытались задержать Саакашвили, однако сторонники политика освободили его. Поместить Саакашвили в изолятор удалось только 8 декабря, но Печерский райсуд отпустил его.
Политик проходит по делу о содействии участникам преступных организаций. Генпрокуратура считает, что организованные им акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти.
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.