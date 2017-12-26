КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен подать иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его "похищение" сотрудниками Службы безопасности Украины.

Это заявление политик сделал на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Он напомнил, что Печерский районный суд при рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения подтвердил, что сотрудники СБУ, которые проводили задержание, "уголовно наказуемые преступники".

"Они выкрали меня из дома, применили насилие не по отношению ко мне, но и к группе людей, без единого документа, который бы давал им право это делать",- добавил Саакашвили.

Политик также заявил, что не пойдет сегодня на допрос в СБУ из-за "нарушений в повестке".

"Они хотят образцы моего голоса отобрать. А что тогда Юрий Луценко (Генпрокурор — Прим. ред.) крутил в Раде, если у них образцов моего голоса нет?… Они могли запросить его в ООН, у Белого дома, в администрации президента, например, за 2004 год. Но нет, СБУ нужен мой образец голоса для истории. Я им спою такую песню, что будет долго помниться", — пообещал Саакашвили.

Пятого декабря силовики попытались задержать Саакашвили, однако сторонники политика освободили его. Поместить Саакашвили в изолятор удалось только 8 декабря, но Печерский райсуд отпустил его.

Политик проходит по делу о содействии участникам преступных организаций. Генпрокуратура считает, что организованные им акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти.