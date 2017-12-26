Саакашвили не пойдет на допрос в СБУ, заявил адвокат

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник не пойдет на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за якобы нарушений в повестке, заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Ранее СБУ вызвала Саакашвили на допрос во вторник в рамках дела о сотрудничестве с преступными организациями.

"Нами сегодня не планируется поход в следственный кабинет для проведения следственных действий в связи с нарушениями (в повестке – ред.)", — заявил Чернолуцкий в ходе общения с журналистами, которое транслировал украинский телеканал Newsone.

По его словам, в повестке, которую получил Саакашвили, содержится вызов сразу на два следственных действия – допрос и отбор образцов его голоса. Чернолуцкий отметил, что, согласно украинскому законодательству, нельзя проводить два следственных действия в один день. Защитник сообщил, что Саакашвили готов дать показания в СБУ после получения повесток без ошибок.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.