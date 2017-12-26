В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух туристов-экстремалов

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух туристов-экстремалов, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Ночью вблизи отселенного села Залесье работники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух юношей. Семнадцатилетний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook. Указывается, что молодых людей задержали в ночь на понедельник.

Полицейские составили на задержанных административные протоколы, им грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.