В Одессе осквернили Музей холокоста и здание бывшей синагоги

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Неизвестные изрисовали антисемитскими надписями несколько зданий в Одессе, сообщает местное издание "Таймер".

"Надписи оскорбительного антисемитского содержания появились на ряде зданий Одессы, так или иначе связанных с еврейской диаспорой", — говорится в сообщении. Среди них — Музей холокоста на Большой Арнаутской, а также областной архив — бывшая синагога.

Это уже не первый случай осквернения еврейских святынь в Одессе. Так, в июле неизвестные бросили бутылку с коктейлем Молотова в действующую синагогу на улице Братьев Михновских, а также написали оскорбления на синагоге на Угольной.

В декабре 2016 года неизвестные разлили краску и разбросали куски свинины в синагоге в Умани. Там расположена могила рабби Нахмана — одного из основателей хасидизма, течения в иудаизме с многочисленными последователями по всему миру. Израильские политики назвали инцидент примером уродливого антисемитизма, призвав власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объекта.