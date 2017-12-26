В Одессе осквернили Музей холокоста и здание бывшей синагоги

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Неизвестные изрисовали антисемитскими надписями несколько зданий в Одессе, сообщает местное издание "Таймер".
Это уже не первый случай осквернения еврейских святынь в Одессе. Так, в июле неизвестные бросили бутылку с коктейлем Молотова в действующую синагогу на улице Братьев Михновских, а также написали оскорбления на синагоге на Угольной.
В декабре 2016 года неизвестные разлили краску и разбросали куски свинины в синагоге в Умани. Там расположена могила рабби Нахмана — одного из основателей хасидизма, течения в иудаизме с многочисленными последователями по всему миру. Израильские политики назвали инцидент примером уродливого антисемитизма, призвав власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объекта.
Неизвестные в Одессе обрисовали ряд зданий антисемитскими надписямиhttps://t.co/ZhzAAfzC9j— Одесса NEWSC (@newsc_odessa) 26 декабря 2017 г.