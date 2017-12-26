ВВС ликвидировали 11 боевиков ИГ* на востоке Афганистана

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Одиннадцать боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) ликвидированы в результате авиаударов ВВС Афганистана в провинции Нангархар на востоке страны, сообщило министерство обороны.

"Сегодня рано утром 11 террористов ДАИШ* (ИГ*) были убиты после того, как военно-воздушные силы Афганистана обстреляли тайные убежища боевиков в районе Ачин, провинция Нангархар", — сообщается на сайте военного ведомства.

В результате воздушной операции афганские ВВС также уничтожили "оружие и боеприпасы".

В понедельник начальник генерального штаба армии Афганистана Шариф Яфтали сообщил, что в стране присутствуют не более двух тысяч боевиков ИГ*.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

*Террористическая организация, запрещена в России