В Совбезе прокомментировали решение США по Иерусалиму

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Решение США признать Иерусалим столицей Израиля может только дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Сегодня шаги американской администрации на международной арене больше, чем когда-либо, вызывают недоумение", — сказал Патрушев в интервью газете " Аргументы и факты ".

"Так, решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля может только дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке", — заявил он.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Однако Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования за этот документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались.