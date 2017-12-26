У "Аль-Каиды" есть ячейки в более чем 80 странах, заявил Патрушев

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Международная террористическая группировка "Аль-Каида"* имеет свои законспирированные ячейки более чем в 80 странах, в том числе в США и Канаде, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Главари террористов, осознавая, что им грозит уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять тактику. Делается упор на создание автономных законспирированных террористических ячеек в различных странах мира и широкое распространение радикальной идеологии. Только "Аль-Каида"* по разным оценкам, имеет их в более чем 80 странах мира, в том числе в США и Канаде", — сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

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