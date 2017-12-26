В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили "новогоднее" перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило пять раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 18 единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на донецком направлении украинские силовики трижды открывали огонь из гранатометов. На мариупольском направлении они применили минометы, выпустив десять мин калибром 82 миллиметра, добавили в ведомстве.

В свою очередь украинские силовики заявили во вторник о двух нарушениях режима тишины в Донбассе за минувшие сутки со стороны ополченцев, никто из военных не пострадал.

"За прошедшие сутки (ополченцы — ред.) два раза нарушили режим тишины… В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков, размещенном в Facebook.

Как утверждают силовики, на донецком направлении велся обстрел по позициям украинских силовиков в районе Павлополя, а также со стороны подконтрольного ополченцам Сосновского.

По данным силовиков, на луганском направлении из стрелкового оружия были обстреляны их позиции у Луганского. Кроме того, в районе Новгородского было зафиксировано использование БПЛА, заявили в пресс-центре.