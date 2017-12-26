СМИ сообщили о 39 пострадавших от взрыва пиротехники на кубинском карнавале

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве пиротехники во время уличного карнавала Las Parrandas de Remedios в городе Ремедиос на Кубе увеличилось до 39, сообщает телеканал Televisa.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших.

"Взрыв пиротехники привел к 39 пострадавшим, включая шесть детей в возрасте от 11 до 15 лет, в ходе популярного карнавала", — пишет телеканал.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь на понедельник. Как сообщают СМИ, несмотря на то что карнавал обычно привлекает большое количество туристов. По предварительным данным, иностранцев среди пострадавших нет.