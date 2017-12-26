В Мексике задержали организатора убийства журналистки влиятельного издания

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Полиция Мексики задержала предполагаемого организатора убийства корреспондента из влиятельного местного издания Jornada Мирославы Брич, заявил глава МВД Мигель Анхел Осорио Чонг.

"Этим утром в (штате) Сонора сотрудники федеральной полиции Мексики задержали предполагаемого организатора убийства журналистки Мирославы Брич", — написал Чонг в Twitter.

Esta madrugada en Sonora, elementos de la @PoliciaFedMx detuvieron al presunto autor intelectual del homicidio de la periodista Miroslava Breach. Que la no impunidad y la justicia eviten actos lamentables como este. — Miguel A.OsorioChong (@osoriochong) 25 декабря 2017 г.

Брич была убита в штате Чиуауа в марте. Она была расстреляна прямо у своего дома, в нее попали восемь пуль.

Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты около 120 работников СМИ, 20 пропали без вести, были зарегистрированы около 50 случаев нападений на здания СМИ.