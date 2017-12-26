Глава МИД Германии не видит Украину в ЕС

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза", — заявил дипломат.

При этом он выразил мнение, что ЕС необходимо разработать определенную модель взаимодействия с Киевом и Анкарой. Габриэль отметил, что если Брюссель и Лондон смогут достичь эффективного соглашения, которое будет регулировать отношения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, то по этой же модели, по его мнению, можно было бы выстраивать взаимодействие с Турцией и Украиной.

Дипломат также не исключил, что Германия и Турция могут достичь "более тесной формы таможенного союза", однако он добавил, что это станет возможным только после изменения ситуации в Турции.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал турецкие власти за нарушение прав человека в стране и заявил, что Турции нет места в ЕС на фоне ее политического курса.

Президент Украины Петр Порошенко в начале декабря заявил, что намерен провести в стране референдумы о вступлении в ЕС и НАТО. При этом он подчеркнул, что для Украины "худшее прошло". Однако глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли, в свою очередь, отмечал, что у Украины довольно невысокие перспективы стать частью европейской интеграции.