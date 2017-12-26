В Перу тысячи людей протестуют против помилования экс-президента

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более 5 тысяч человек протестуют в столице Перу Лиме против решения главы государства Пабло Кучински о помиловании экс-президента Альберто Фухимори, который отбыл 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, несколько человек были задержаны, сообщают местные СМИ.RPP.
По данным издания Republica, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, несколько человек были задержаны.
Ранее сообщалось, что экс-президент Перу Альберто Фухимори, отбывавший 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, в воскресенье был помилован главой государства Педро Кучински. Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.
Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.