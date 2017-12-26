В Перу тысячи людей протестуют против помилования экс-президента

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более 5 тысяч человек протестуют в столице Перу Лиме против решения главы государства Пабло Кучински о помиловании экс-президента Альберто Фухимори, который отбыл 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, несколько человек были задержаны, сообщают местные СМИ.

"Более 5 тысяч манифестантов собрались в центре Лимы… отвергая помилование Альберто Фухимори, предоставленное президентом Педро Кучински в воскресенье", — сообщает радиостанция RPP

По данным издания Republica, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, несколько человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что экс-президент Перу Альберто Фухимори, отбывавший 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, в воскресенье был помилован главой государства Педро Кучински. Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.

Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.