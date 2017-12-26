В ОАЭ назначили экспертизу по делу о катастрофе самолета FlyDubai в Ростове

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Суд эмирата Дубай (ОАЭ) назначил судебную экспертизу в деле по иску родственников пассажиров разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета Boeing авиакомпании FlyDubai, сообщил РИА Новости адвокат Всеволод Сазонов, представляющий интересы истцов.
По словам адвоката, такой подход суда заслуживает одобрения, так как Монреальская конвенция — наиболее актуальный из международных договоров, регламентирующих вопросы авиаперевозок — уделяет большое внимание компенсации вреда, причиненного в результате некачественного оказания услуг, и предусматривает существенные компенсации пострадавшим.
Сазонов также отметил, что суд отклонил заявленный ранее довод FlyDubai о неподсудности дела суду ОАЭ и о необходимости рассмотрения иска по месту катастрофы, то есть в России, в связи с чем рассмотрение дела по существу было продолжено. Очередное заседание пройдет 8 января, на нем планируется утвердить кандидатуру судебного эксперта.
Суд в ОАЭ в октябре принял к рассмотрению исковое заявление, в котором каждый из нескольких соистцов требует от авиакомпании компенсацию в 10 миллионов долларов за погибшего родственника. Сазонов не уточнил точное количество потерпевших, объединившихся для подачи иска, сославшись на адвокатскую тайну.
Пассажирский Boeing 737-800 компании FlyDubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта прошлого года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. СК РФ рассматривает две основные версии крушения: техническая неисправность и ошибка экипажа. По факту крушения авиалайнера следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".