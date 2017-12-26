РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Их органы — в других людях". Запад не замечал убийств сербов в Косово

08:0026.12.2017
(обновлено: 09:29 26.12.2017)
135730
© AP Photo / Phil NijhuisЖенщины возле мемориала Prijedor 92 перед зданием Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии в Гааге. Архивное фотоЖенщины возле мемориала Prijedor 92 перед зданием Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии в Гааге. Архивное фото
© AP Photo / Phil Nijhuis

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Филипп Прокудин. Международный трибунал по бывшей Югославии (МБТЮ) официально прекратил свою работу. Но на свободе до сих пор остаются обвиняемые в пытках, похищениях и убийствах. Многие люди, потеряв близких в этнических чистках, не нашли торжества правосудия в приговорах суда. РИА Новости рассказывает о том, как и кого судил этот трибунал, а кого — отпустил.

"Похитили всех мужчин из семьи"

Останки братьев Олгицы Костич из городка Ораховац в западном Косово были найдены на территории общины Клина. Там же захоронены и другие сербские жители края, убитые боевиками Армии освобождения Косово (АОК). Всех мужчин из семьи Олгицы в 1998 году похитили и вывезли в один из лагерей АОК.

Женщине хочется верить, что останки самых дорогих ей людей уже найдены. Но она сомневается. Сообщения о черных трансплантологах, которые изымали органы у людей, не дают ей покоя. Олгице рассказали, что мужчины из ее семьи были живы спустя год после похищения. "Нельзя исключать, что их органы были использованы черными трансплантологами, если так долго их не убивали. А большинство пленных были молодыми и здоровыми. Моя мама говорит, что не чувствует, что мои братья умерли, а ведь матери, когда теряют детей, всегда ощущают что-то. Поэтому, может быть, их органы сейчас — в других людях", — говорит она журналистам Sputnik Србиja.

Премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай. Архивное фото
© AFP 2017 / Armend Nimani
В Косово выступили против посредничества России в переговорах с Сербией

Захоронение убитых боевиками АОК было найдено на территории, ранее подконтрольной полевому командиру Рамушу Харадинаю, нынешнему премьер-министру независимого Косово. "Мы обращались в Гаагский трибунал по этому эпизоду, чтобы и он был включен в дело Харадиная, но получили ответ, что их мандат по данному делу истек, а само оно передано правосудию миссии ООН в Косово", — рассказывает Олгица. Но ни миссия ООН, ни миссия ЕС в крае не смогли привлечь Харадиная к уголовной ответственности.

© AFP 2017 / Armend NimaniРамуш Харадинай
© AFP 2017 / Armend Nimani
Рамуш Харадинай

Не явились в суд из-за смерти

Харадинай оказался в центре скандала, о котором СМИ сообщили в декабре. Тогда Интерпол отменил международный ордер на арест 18 лиц, которые разыскивались Сербией. В их числе был и премьер-министр Косово. В 2017-м году Харадиная задержали во Франции, однако Париж отказался выдать его сербским властям. Словом, и тут Сербии показали, что юстиция иногда может быть очень избирательна.

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вучич объяснил, почему Сербия не хочет в НАТО

Как утверждали свидетели, будущий глава косовского правительства некогда лично убивал сербских полицейских и мирных жителей. Харадинаю пришлось в 2007 году предстать перед МБТЮ в Гааге. Но обвинение не смогло обеспечить явку всех свидетелей на процесс по делу Харадиная, так как большинство из них были убиты при различных обстоятельствах.
В 2008-м Харадинай был оправдан, однако в 2010-м прокуратура потребовала отменить приговор. У обвинения были основания полагать, что свидетелей просто запугали. Тем не менее в 2012 году суд снова оправдал Харадиная, а также двух его пособников — бывших полевых командиров Идриза Балая и Лахи Брахимая.

© AP Photo / Visar KryeziuСторонники Рамуша Харадиная празднуют вынесение ему оправдательного приговора. Приштина, 2012 год
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сторонники Рамуша Харадиная празднуют вынесение ему оправдательного приговора. Приштина, 2012 год

Проценты осужденных

История с попыткой преследования Харадиная не сняла вопросы к беспристрастности международного правосудия, которое разбиралось с последствиями балканских войн. В ходе отправления правосудия в Гааге выяснилось, что 60 процентов обвиняемых являются сербами и черногорцами, 18 процентов — хорватами, по шесть процентов — боснийцев и албанцев. Даже последние дни работы Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, который прекратил работу 21 декабря, сопровождались скандалами.

Так, в декабре сообщалось, что для бывшего командира сербских добровольцев Войислава Шешеля обвинение намерено потребовать 28 лет заключения. Шешель является лидером Сербской радикальной партии, а до этого с 2003 по 2014 годы находился в следственном изоляторе. Затем из-за серьезного заболевания был отпущен на родину и оправдан. Для своих соотечественников Шешель — живой символ сопротивления. Достаточно сказать, что о нем в буквальном смысле слагались песни. Композиция "Воя, Воя Шешель" была хитом в конце 90-х — начале 2000-х. Правда, позднее Шешеля стали упрекать в том, что он превратился в откровенного популиста, который подменяет реальную борьбу громкими и эффектными лозунгами.

Премьер-министр Косово Хашим Тачи. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лидер Косово призвал к закрытию миссии Евросоюза по верховенству закона

На попытку вновь привлечь его к уголовной ответственности бывший полевой командир вполне предсказуемо ответил, что на заседание в Гаагу не поедет, дескать, делать ему там нечего. Никакого пиетета к высокому суду Шешель не испытывал.

В ноябре этого года сербский генерал Ратко Младич был приговорен МБТЮ к пожизненному заключению. Другой обвиняемый — хорватский генерал Слободан Праляк — покончил с собой на оглашении приговора.

© AP Photo / Amel EmricНовость о самоубийстве Слободана Праляка в Гаагском трибунале на первых полосах газет в Сараево
© AP Photo / Amel Emric
Новость о самоубийстве Слободана Праляка в Гаагском трибунале на первых полосах газет в Сараево

"Прагматический подход"

Словом, завершить 25-летний судебный марафон тихо не удалось. Полномочия МТБЮ официально переданы Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов. Но закрытие трибунала в Гааге состоялось. Его организаторы поставили символическую точку.  
"В то время как практически весь истеблишмент Сербии и Республики Сербской — высшие чиновники, армейские и полицейские генералы — были осуждены, хорватский президент Франьо Туджман и лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович дожили до своей смерти без предъявления обвинений. Это говорит многое о Гаагском трибунале, который был основан с единственной целью — закрепить политические решения Запада и ту антисербскую трактовку фактов, которая была характерна для 1990-х", — оценивает результаты работы МБТЮ президент Центра стратегических инициатив в Белграде Александр Митич.

© AP Photo / Phil NijhuisЦеремония закрытия Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии в Гааге. 21 декабря 2017
© AP Photo / Phil Nijhuis
Церемония закрытия Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии в Гааге. 21 декабря 2017
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Москва надеется на допуск представителей Сербии и РФ на базу США в Косово

При этом в Европе, например, не строили иллюзий по поводу своих протеже — лидеров косовских албанцев. Пресса открыто писала о том, что бывший премьер, а затем и президент Косово Хашим Тачи связан с мафией.

Практически сразу после окончания "гуманитарных" бомбардировок в Югославии ряд европейских СМИ констатировал, что Косово превратилось в "рай для контрабандистов". До 40 процентов героина, продаваемого в Европе и Северной Америке, поставлялось именно из "освобожденного" края. В 2010-м докладчик комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам Дик Марти исчерпывающе описал цели и задачи "мирового сообщества" в Косово. "Международные организации отдали предпочтение прагматическому политическому подходу, придерживаясь мнения, что следует поддерживать кратковременную стабильность любой ценой, принеся в жертву некоторые важные принципы права", — отмечал он. Судя по исключению Харадиная из списков Интерпола, на Балканах все еще применяется "прагматический подход ради кратковременной стабильности".

Президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Сербия никогда не введет санкций против России, заверил Вучич

По мнению Александра Митича, Вашингтон и Брюссель стали заложниками своей политики на Балканах. Поддержав отделение Косово от единой страны, они вынуждены и дальше содействовать своим протеже. "По этой причине они закрывают глаза, продолжая "танцевать с дьяволом", — говорит эксперт.

"В чем смысл работы этого трибунала? Я часто привожу следующее сравнение: сербы стали своеобразной куклой вуду. Когда колют иголкой эту куклу, больно русским", — говорит исследователь белградского Института европейских исследований Стеван Гайич.
При этом он отметил, что политика Запада по отношению к побежденным и победителям отличается своеобразной логикой. "Постсоветские  и постсоциалистические страны, которые вошли в ЕС и НАТО, испытали депопуляцию, деиндустриализацию, утратили ряд важных институтов. Молодежь массово уезжает из этих государств. Это такой "налог кровью", который существовал в Османской империи", —  говорит Гайич.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Андрей Федотов
Позиция Запада как раз логикой не отличается. Это банальное запугивание и подавление.

Результат которого только один - как только Запад слабеет (а он как раз и слабеет), начинаются восстания против него...
09:12
26.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена