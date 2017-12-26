МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Филипп Прокудин. Международный трибунал по бывшей Югославии (МБТЮ) официально прекратил свою работу. Но на свободе до сих пор остаются обвиняемые в пытках, похищениях и убийствах. Многие люди, потеряв близких в этнических чистках, не нашли торжества правосудия в приговорах суда. РИА Новости рассказывает о том, как и кого судил этот трибунал, а кого — отпустил.

"Похитили всех мужчин из семьи"

Останки братьев Олгицы Костич из городка Ораховац в западном Косово были найдены на территории общины Клина. Там же захоронены и другие сербские жители края, убитые боевиками Армии освобождения Косово (АОК). Всех мужчин из семьи Олгицы в 1998 году похитили и вывезли в один из лагерей АОК.

Женщине хочется верить, что останки самых дорогих ей людей уже найдены. Но она сомневается. Сообщения о черных трансплантологах, которые изымали органы у людей, не дают ей покоя. Олгице рассказали, что мужчины из ее семьи были живы спустя год после похищения. "Нельзя исключать, что их органы были использованы черными трансплантологами, если так долго их не убивали. А большинство пленных были молодыми и здоровыми. Моя мама говорит, что не чувствует, что мои братья умерли, а ведь матери, когда теряют детей, всегда ощущают что-то. Поэтому, может быть, их органы сейчас — в других людях", — говорит она журналистам Sputnik Србиja.

Захоронение убитых боевиками АОК было найдено на территории, ранее подконтрольной полевому командиру Рамушу Харадинаю, нынешнему премьер-министру независимого Косово. "Мы обращались в Гаагский трибунал по этому эпизоду, чтобы и он был включен в дело Харадиная, но получили ответ, что их мандат по данному делу истек, а само оно передано правосудию миссии ООН в Косово", — рассказывает Олгица. Но ни миссия ООН, ни миссия ЕС в крае не смогли привлечь Харадиная к уголовной ответственности.

Не явились в суд из-за смерти

Харадинай оказался в центре скандала, о котором СМИ сообщили в декабре. Тогда Интерпол отменил международный ордер на арест 18 лиц, которые разыскивались Сербией. В их числе был и премьер-министр Косово. В 2017-м году Харадиная задержали во Франции, однако Париж отказался выдать его сербским властям. Словом, и тут Сербии показали, что юстиция иногда может быть очень избирательна.

Как утверждали свидетели, будущий глава косовского правительства некогда лично убивал сербских полицейских и мирных жителей. Харадинаю пришлось в 2007 году предстать перед МБТЮ в Гааге. Но обвинение не смогло обеспечить явку всех свидетелей на процесс по делу Харадиная, так как большинство из них были убиты при различных обстоятельствах.

В 2008-м Харадинай был оправдан, однако в 2010-м прокуратура потребовала отменить приговор. У обвинения были основания полагать, что свидетелей просто запугали. Тем не менее в 2012 году суд снова оправдал Харадиная, а также двух его пособников — бывших полевых командиров Идриза Балая и Лахи Брахимая.

© AP Photo / Visar Kryeziu Сторонники Рамуша Харадиная празднуют вынесение ему оправдательного приговора. Приштина, 2012 год © AP Photo / Visar Kryeziu Сторонники Рамуша Харадиная празднуют вынесение ему оправдательного приговора. Приштина, 2012 год

Проценты осужденных

История с попыткой преследования Харадиная не сняла вопросы к беспристрастности международного правосудия, которое разбиралось с последствиями балканских войн. В ходе отправления правосудия в Гааге выяснилось, что 60 процентов обвиняемых являются сербами и черногорцами, 18 процентов — хорватами, по шесть процентов — боснийцев и албанцев. Даже последние дни работы Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, который прекратил работу 21 декабря, сопровождались скандалами.

Так, в декабре сообщалось, что для бывшего командира сербских добровольцев Войислава Шешеля обвинение намерено потребовать 28 лет заключения. Шешель является лидером Сербской радикальной партии, а до этого с 2003 по 2014 годы находился в следственном изоляторе. Затем из-за серьезного заболевания был отпущен на родину и оправдан. Для своих соотечественников Шешель — живой символ сопротивления. Достаточно сказать, что о нем в буквальном смысле слагались песни. Композиция "Воя, Воя Шешель" была хитом в конце 90-х — начале 2000-х. Правда, позднее Шешеля стали упрекать в том, что он превратился в откровенного популиста, который подменяет реальную борьбу громкими и эффектными лозунгами.

На попытку вновь привлечь его к уголовной ответственности бывший полевой командир вполне предсказуемо ответил, что на заседание в Гаагу не поедет, дескать, делать ему там нечего. Никакого пиетета к высокому суду Шешель не испытывал.

В ноябре этого года сербский генерал Ратко Младич был приговорен МБТЮ к пожизненному заключению. Другой обвиняемый — хорватский генерал Слободан Праляк — покончил с собой на оглашении приговора.

© AP Photo / Amel Emric Новость о самоубийстве Слободана Праляка в Гаагском трибунале на первых полосах газет в Сараево © AP Photo / Amel Emric Новость о самоубийстве Слободана Праляка в Гаагском трибунале на первых полосах газет в Сараево

"Прагматический подход"

Словом, завершить 25-летний судебный марафон тихо не удалось. Полномочия МТБЮ официально переданы Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов. Но закрытие трибунала в Гааге состоялось. Его организаторы поставили символическую точку.

"В то время как практически весь истеблишмент Сербии и Республики Сербской — высшие чиновники, армейские и полицейские генералы — были осуждены, хорватский президент Франьо Туджман и лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович дожили до своей смерти без предъявления обвинений. Это говорит многое о Гаагском трибунале, который был основан с единственной целью — закрепить политические решения Запада и ту антисербскую трактовку фактов, которая была характерна для 1990-х", — оценивает результаты работы МБТЮ президент Центра стратегических инициатив в Белграде Александр Митич.

© AP Photo / Phil Nijhuis Церемония закрытия Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии в Гааге. 21 декабря 2017 © AP Photo / Phil Nijhuis Церемония закрытия Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии в Гааге. 21 декабря 2017

При этом в Европе, например, не строили иллюзий по поводу своих протеже — лидеров косовских албанцев. Пресса открыто писала о том, что бывший премьер, а затем и президент Косово Хашим Тачи связан с мафией.

Практически сразу после окончания "гуманитарных" бомбардировок в Югославии ряд европейских СМИ констатировал, что Косово превратилось в "рай для контрабандистов". До 40 процентов героина, продаваемого в Европе и Северной Америке, поставлялось именно из "освобожденного" края. В 2010-м докладчик комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам Дик Марти исчерпывающе описал цели и задачи "мирового сообщества" в Косово. "Международные организации отдали предпочтение прагматическому политическому подходу, придерживаясь мнения, что следует поддерживать кратковременную стабильность любой ценой, принеся в жертву некоторые важные принципы права", — отмечал он. Судя по исключению Харадиная из списков Интерпола, на Балканах все еще применяется "прагматический подход ради кратковременной стабильности".

По мнению Александра Митича, Вашингтон и Брюссель стали заложниками своей политики на Балканах. Поддержав отделение Косово от единой страны, они вынуждены и дальше содействовать своим протеже. "По этой причине они закрывают глаза, продолжая "танцевать с дьяволом", — говорит эксперт.

"В чем смысл работы этого трибунала? Я часто привожу следующее сравнение: сербы стали своеобразной куклой вуду. Когда колют иголкой эту куклу, больно русским", — говорит исследователь белградского Института европейских исследований Стеван Гайич.

При этом он отметил, что политика Запада по отношению к побежденным и победителям отличается своеобразной логикой. "Постсоветские и постсоциалистические страны, которые вошли в ЕС и НАТО, испытали депопуляцию, деиндустриализацию, утратили ряд важных институтов. Молодежь массово уезжает из этих государств. Это такой "налог кровью", который существовал в Османской империи", — говорит Гайич.