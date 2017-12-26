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Выше закона? Международный суд расследует военные преступления США

08:0026.12.2017
(обновлено: 09:04 26.12.2017)
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© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Шинданде, АфганистанВоеннослужащие США в Шинданде, Афганистан
© AP Photo / Hoshang Hashimi

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Международный уголовный суд (МУС) ведет предварительное расследование преступлений американских военных в Афганистане. Возобновлено следствие и по фактам действий британских войск в Ираке. Но если Соединенное Королевство признает МУС, то США — нет. Во что сможет вылиться дальнейшее разбирательство в Гааге, выясняло РИА Новости.

Жестокость, насилие, пытки

На сайте МУС размещено сообщение о предварительном расследовании "предполагаемых преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в Афганистане с 1 мая 2003 года". Поводом к нему послужил доклад главного прокурора суда Фату Бенсуда. Согласно этому документу, боевики движения "Талибан"*, афганские власти, а также иностранные военные и силовики (прежде всего военнослужащие армии США и сотрудники ЦРУ) на протяжении 11 лет совершали в исламской республике массовые преступления против гражданского населения.

"Военнослужащие Вооруженных сил США, по-видимому, подвергли по меньшей мере 61 задержанного пыткам, жестокому обращению и посягательствам на личное достоинство на территории Афганистана с 1 мая 2003 года по 31 декабря 2014 года", — говорилось в докладе.

Кроме того, в документе указано, что с декабря 2002 года по март 2008-го оперативники ЦРУ, вероятно, подвергли "пытками, жестокому обращению, оскорблениям личного достоинства и/или изнасилованию" минимум 27 заключенных, содержавшихся в тайных тюрьмах в Афганистане, Польше, Румынии и Литве. Отмечено, что большинство этих преступлений совершено в 2003-2004 годах.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По утверждению Фату Бенсуда, есть свидетельства убийств мирных афганцев военнослужащими других стран, входивших в состав Международных сил содействия безопасности (ISAF). Прежде всего речь может идти о британских военных, тысячи которых входили в развернутый в Афганистане контингент.

На основании этого доклада МУС открыл предварительное расследование. Офис главного прокурора предлагает всем, кто считает себя жертвами этих преступлений, сообщить о этом следователям.

© AFP 2017 / ANP/ Martijn BeekmanМеждународный уголовный суд в Гааге
© AFP 2017 / ANP/ Martijn Beekman
Международный уголовный суд в Гааге

"Есть разумные основания"

Кроме того, МУС возобновил расследование "военных преступлений, совершенных гражданами Соединенного Королевства в ходе иракского конфликта и оккупации с 2003 по 2008 годы". Оно было закрыто в 2006-м, поскольку прокурорам тогда удалось собрать менее 20 доказательств этих деяний.

В новом докладе главного прокурора МУС говорится, что с 2010 года ее офисом было получено в общей сложности свыше 3400 заявлений о незаконных убийствах и жестоком обращении с гражданами Ирака.

"МУС подтверждает свой предыдущий вывод о том, что есть разумные основания полагать, что период с 20 марта 2003 года по 28 июля 2009 года служащие Вооруженных сил Великобритании совершили следующие военные преступления в Ираке против лиц, находящихся под их ответственностью: умышленные и неумышленные убийства, пытки, жестокое обращение и оскорбление личного достоинства, изнасилования или другие формы сексуального насилия", — сказано в документе.

Как заявила Фату Бенсуда, ее офис намерен продолжать расследование, чтобы выяснить, может ли дело о преступлениях британских военных быть рассмотрено судом.

© AP Photo / Nabil al-JuraniБританские военные патрулируют территорию в городе Басра, Ирак
© AP Photo / Nabil al-Jurani
Британские военные патрулируют территорию в городе Басра, Ирак

"Расширенные методы" в законе

Международный уголовный суд был создан в 1998 году в рамках так называемого Римского статута и получил полномочия расследовать геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Крупнейшие страны мира, такие, как США, Китай и Россия, его не признают и сотрудничать с трибуналом отказываются. Великобритания ратифицировала Римский статут 4 октября 2001 года. Таким образом, этой стране в любом случае придется отвечать перед МУС, если расследование дойдет до суда.

Американские военнослужащие в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
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Президент США Билл Клинтон в 2000-м поставил подпись под Римским статутом, однако уже через два года Вашингтон ее отозвал. Преемник Клинтона Джордж Буш-младший объявил деятельность МУС нарушающей национальные интересы США, и его администрация полностью отказалась от сотрудничества с этим судом. После терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года Буш разрешил использовать имитацию утопления и другие "расширенные методы" допроса в отношении подозреваемых в терроризме. Следующий президент Барак Обама эту практику запретил. Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании не раз заявлял, что запрет Обамы необходимо снять, поскольку он ослабляет позиции Америки в борьбе с терроризмом.

Несмотря на то что США не признают МУС, прокуроры суда все же открыли предварительное расследование предполагаемых преступлений американских военных и разведчиков. Правовым основанием для этого стало то, что все страны, на территории которых могли совершаться эти преступления, входят в юрисдикцию суда.

Зависит от доказательств

Если расследование все же дойдет до судебного разбирательства, то перспективы его будут весьма неопределенными, считает специалист по международному праву, адвокат Александр Глушенков. США, в отличие от многих других стран, включая Россию, теоретически могут выдавать своих граждан в руки правосудия других государств, однако они не признают ни МУС, ни его решения. И, конечно же, никому выдавать своих военных не станут.

"В этом случае проблемы могут возникнуть только у тех осужденных этим трибуналом граждан США, которые рискнуть въехать на территорию одной из стран, признающих МУС. Там их могут задержать, и это станет поводом для большого дипломатического скандала. Опасаться Интерпола осужденным вряд ли следует, поскольку международное бюро работает лишь с национальными органами правосудия", — поясняет Александр Глушенков.

Британские войска на юге Ирака. 21 марта 2003
© AFP 2017 / Pool/Stephen Hird
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Максимум, чем обернется разбирательство МУС в случае установления виновных и вынесения им приговоров, — это скандальная шумиха в мире. Которую Дональд Трамп может, кстати, использовать в своих интересах — он неоднократно пренебрежительно высказывался о разных международных институтах и организациях, а тут у него будет дополнительный повод, считает председатель президиума НПО "Совет по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов. Представить, что в отношении каких-либо американских граждан могут быть применены какие-либо репрессивные меры, довольно трудно.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

"Многое будет зависеть от того, какие именно доказательства удастся собрать суду. Если миру будут представлены какие-либо визуальные материалы, скажем, фотографии, как это было в случае со спецтюрьмой Абу-Грейб, то это действительно может ощутимо всколыхнуть мировую общественность", — говорит Федор Лукьянов.

*Террористическая экстремистская организация, запрещенная в России.

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Wolfas .0
Сейчас америку сделают Великой... Великим террористом и врагом человечества.
08:12
26.12.2017
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