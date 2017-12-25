Силовики дважды за сутки нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (351)

ЛУГАНСК, 25 дек— РИА Новости. Украинские силовики в понедельник вечером два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Украинские силовики сегодня вечером два раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы (АГС) и крупнокалиберное стрелковое оружие… По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Калиново и Логвиново.