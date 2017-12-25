У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,3

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в понедельник у побережья Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 17.56 по времени UTC (20.56 мск) в 179 километрах к северо-востоку от города Ауки. Очаг располагался на глубине 16,4 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский "огненный пояс" — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.

Именно в "огненном поясе" находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходят 90% всех землетрясений на Земле.