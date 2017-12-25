В WikiLeaks рассказали о "внимании" ВМС США к Ассанжу

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сайт WikiLeaks сообщил, что в "физической ситуации" Джулиана Ассанжа ничего не изменилось, несмотря на проявленный к нему интерес со стороны ВМС США.
В тот же день ВМС США заявили, что ошибочно упомянули имя Джулиана Ассанжа в качестве одного из информационных трендов дня. Вскоре сообщение с его именем было удалено.
"Несмотря на замеченные сегодня (в понедельник) странности со стороны ВМС США и Twitter, а также усилившееся наблюдение, физическая ситуация Джулиана Ассанжа в посольстве (Эквадора) не изменилась", — говорится в заявлении WikiLeaks.
Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе.