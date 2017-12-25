Путин: ситуация в Афганистане ухудшилась после сокращения контингента США

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ситуация в Афганистане деградировала после сокращения контингента США в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Федеральным Собранием.

"Теперь по поводу того, о чем говорил Вячеслав Викторович (Володин —ред), о террористической угрозе, в частности, исходящей из Афганистана… да, ситуация ухудшилась, действительно она ухудшилась, это правда, она продолжает деградировать, но если бы там не было Соединенных Штатов, наверное, было бы еще хуже", — отметил Путин.

"У нас сложные отношения с Соединенными Штатами, но мы должны объективно просто подходить к делу, а дело обстоит именно так", — добавил президент.