Член ОП назвала провокацией готовящийся США "кремлевский доклад"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Доклад со списком российских чиновников и бизнесменов, готовящийся в США, — политическая провокация и ничем не подкрепленная демагогия, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа до конца января намерена представить конгрессу так называемый "кремлёвский доклад" — список высокопоставленных российских чиновников и приближённых к власти представителей бизнеса.

"Готовящийся "Кремлевский доклад", на мой взгляд, очередная политическая провокация со стороны властной элиты США. Новыми становятся только формы и названия списков, а обоснование им — старо: "Россия вмешалась", "Россия – агрессор", "Россия – мировое зло". И это просто демагогия, не подкрепленная ни единым доказательством", — заявила РИА Новости Сутормина.

По ее словам американскому истеблишменту и так удалось добиться того, что "Дональду Трампу крайне сложно вести конструктивный диалог с РФ".

"Но им этого мало. Они хотят воздействовать и не европейских политиков, поскольку те периодически "отбиваются от рук" и произносят совсем не русофобские слова, что, мол, может бы, и санкции снять, а то уж очень бьют по нашей экономике, и привлечь Россию к совместным решениям общеевропейских и мировых проблем", — добавила общественница.

Сутормина напомнила, что на днях президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с заявлением вернуть российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

"Естественно, Вашингтон не может подобного допустить, только если в страшном сне. И решил в очередной раз попугать тех, кто с Россией захочет иметь какие-то деловые контакты. США очень трудно смириться с тем, что они теперь не номер один в мировой политике", — говорит член ОП РФ.