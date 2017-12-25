В зоне поиска пропавшей аргентинской подлодки обнаружили два новых объекта

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Два новых объекта зафиксированы в зоне поиска пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
"Эсминец ВМС Аргентины "Саранди" обнаружил два новых контакта на глубине 500 и 700 метров, которые будут определены, когда сложатся благоприятные условия для работы подводных аппаратов", — говорится в сообщении.
В пресс-релизе также сообщается, что плохие погодные условия в зоне поиска не позволили судну "Мальвинские острова", на борту которого находится российский телеуправляемый аппарат "Пантера плюс", исследовать объект, найденный накануне на глубине 814 метров.
В настоящее время в зоне поиска подлодки продолжают работать аргентинское судно "Пуэрто Архентино" и американское исследовательское судно "Атлантис". Ожидается, что в понедельник к ним присоединится океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь", говорится в сообщении аргентинских военных.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.