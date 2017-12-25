В зоне поиска пропавшей аргентинской подлодки обнаружили два новых объекта

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Два новых объекта зафиксированы в зоне поиска пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

"Эсминец ВМС Аргентины "Саранди" обнаружил два новых контакта на глубине 500 и 700 метров, которые будут определены, когда сложатся благоприятные условия для работы подводных аппаратов", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе также сообщается, что плохие погодные условия в зоне поиска не позволили судну "Мальвинские острова", на борту которого находится российский телеуправляемый аппарат "Пантера плюс", исследовать объект, найденный накануне на глубине 814 метров.

В настоящее время в зоне поиска подлодки продолжают работать аргентинское судно "Пуэрто Архентино" и американское исследовательское судно "Атлантис". Ожидается, что в понедельник к ним присоединится океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь", говорится в сообщении аргентинских военных.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.