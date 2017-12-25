Эксперт рассказал об ожиданиях от неформального саммита глав СНГ в Москве

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Участники неформального саммит глав СНГ в Москве подведут итоги председательства России в Содружестве в 2017 году, обсудят сотрудничество в сферах экономики и безопасности, полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.

Как сообщила ранее пресс-служба президента РФ, кроме Владимира Путина в неформальной встрече глав государств СНГ примут участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Думаю, что это будет, с одной стороны, подведение итогов, с другой стороны, это будет обмен мнениями в неформальной атмосфере по перспективам экономической тематики и тематики, связанной с безопасностью на 2018 год", — сказал Грозин.

По его словам, "мир, с точки зрения устойчивости экономической системы и с точки зрения многочисленных вызовов безопасности, не становится спокойнее и, очевидно, есть ощущение у большинства лидеров постсоветского пространства, что следующий год может оказаться не таким спокойным, как уходящий".

"Понятно, что будут концентрироваться на вопросах экономической оставляющей. Экономика всех постсоветских республик постепенно выходит из кризисного состояния. Можно сказать, что положительная динамика отмечается везде", — указал эксперт.

"Если брать Центрально-Азиатский регион, самая большая экономика – Казахстан, там есть небольшие проблемы, но видно, что по итогам 2017 года динамика будет лучше, чем в 2016 году", — заметил Грозин.

"Кроме того понятно, что без внешней политики — никуда, с учетом ее влияния на безопасность практически всех государств постсоветского пространства. Я имею в виду ситуацию на Ближнем, на Среднем Востоке, ситуацию с общим ухудшением международного климата – все это влияет на ощущение безопасности, ощущение стабильности", — сказал Грозин.

"Понятно, что санкционная война, дальнейшее обострение отношений США с Россией и с Китаем не может не интересовать государства постсоветского пространства просто потому, что и Москва, и Пекин для большинства из них являются основными экономическими и политическими партнерами", — заключил политолог.