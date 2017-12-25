В ДНР заявили, что силовики обстреляли из минометов село на юге республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (350)

ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Сосновское на юге ДНР, выпустив по нему восемь мин калибром 82 миллиметра, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"Новогоднее перемирие" вновь нарушено по вине ВСУ. Только в течение часа с 16.30 до 17.30 враг произвел минометный обстрел по району Сосновского, выпустив восемь 82-миллиметровых мин с направления населенного пункта Павлополь (под контролем украинских силовиков — ред.)", — сказал журналистам представитель командования ДНР.

По его словам, украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия по подконтрольному ДНР поселку Крутая Балка.