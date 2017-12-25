Генштаб Афганистана насчитал в стране не более двух тысяч боевиков ИГ*

Боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в Афганистане. Архивное фото

Боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в Афганистане. Архивное фото

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Начальник генерального штаба армии Афганистана Шариф Яфтали заявил, что в стране присутствуют не более двух тысяч боевиков ДАИШ*.

На прошлой неделе спецпредставитель российского президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов привел данные, согласно которым численность группировки в Афганистане превышает 10 тысяч человек, а пополнение идет, в том числе, из Сирии и Ирака.

"Мы подтверждаем присутствие в Афганистане до двух тысяч боевиков ДАИШ*", — заявил во время выступления парламента начальник генштаба, слова которого приводит телеканал TOLO News.

В свою очередь глава афганского МВД Ваис Ахмад Бармак не согласился с тем, что действующие в стране боевики ДАИШ* вернулись из Сирии или Ирака.

"Наши сведения показывают, что ДАИШ* (в Афганистане) является силой, созданной спецслужбами региональных государств", — сообщил министр парламентариям.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан*", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России