Байден рассказал, как убедил Януковича покинуть Украину

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден опубликовал мемуары, в которых изложил свою версию событий на "евромайдане", а также рассказал о последнем разговоре с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

По словам политика, Янукович отрекся от своего поста и покинул страну именно после его звонка. "Я предупреждал его на протяжении нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержанно по отношению к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отзывать своих людей и уходить", — пишет Байден. По словам политика, Янукович уехал на следующий же день, а контроль над правительством временно "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".

Мемуары Джо Байдена, озаглавленные "Обещай мне, папа", вышли в декабре. Он посвятил книгу своему сыну Бо, который в 2015 году скончался от рака мозга. В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях на Украине.