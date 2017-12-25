РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт назвал возможный обмен пленными на Украине шагом к разрядке

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (350)
17:1225.12.2017
(обновлено: 17:13 25.12.2017)
013352
© РИА Новости / Дэн ЛевиПерейти в фотобанкОполченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фотоОполченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Договоренность об обмене пленными между властями Украины и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками нельзя считать прорывов в украинском урегулировании, но это шаг к разрядке на фоне недавней эскалации напряженности на юго-востоке страны, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Президент Украины Петр Порошенко и избранный глава партии Солидарность, Юрий Луценко на съезде в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Сказки от Порошенко: о чем украинские власти врали в 2017 году

Ранее в понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Договоренность начала активно прорабатываться 15 ноября, когда во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать обмен пленными, получив положительный ответ.

"У нас целый год не удавалось договориться – это важно. Но не стоит это и переоценивать. Значит ли это выход из тупика в минских соглашениях? Нет, не означает, но означает некий шаг в сторону detente, разрядки напряженности", — заявил РИА Новости эксперт.

По его словам, договоренность "будет создавать атмосферу", чтобы после Нового года стороны украинского урегулирования достигли прогресса по другим вопросам, прежде всего, гуманитарного характера, таким как вопрос с социальным обеспечением жителей ДНР и ЛНР.

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В ДНР ответили на заявление ЛНР о возможном возвращении в состав Украины
Эксперт также обратил внимание, что договоренность была достигнута вопреки недавней эскалации насилия на юго-востоке Украины, о котором сообщала наблюдательная миссия ОБСЕ, а также конфликта вокруг Совместного центра координации и контроля, который покинули российские и украинские военные специалисты.

"То есть, невзирая на то, что произошло, на фоне обострения эта тема существовала как бы сама по себе. При желании любой стороне можно было сослаться на обострение и сказать, что они не будут обмениваться пленными. Собственно, так раньше и было. У меня есть неподтвержденная гипотеза, что тут не обошлось только ролью Путина и Кирилла, вполне вероятно в этом деле какую-то роль сыграла, может быть, (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, с которой Путин разговаривал не так давно, чтобы именно в ситуации обострения не искать повода срывать эти договоренность", — пояснил эксперт.

В такой ситуации договоренностью по обмену пленными стороны продемонстрировали, что могут договариваться, отметил Погребинский. При этом говоря о вероятности срыва договоренности, как это бывало раньше, он заявил, что "исключить этого нельзя".

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Война кончится, когда на Украине появится "вменяемая власть", заявили в ДНР
"Но я предполагаю, что Виктор Медведчук тут свою репутацию на кон ставит. Я предполагаю, что он получил какие-то гарантии от Петра Порошенко, что на этот раз это не сорвется. В конце концов, это выгодно и Порошенко то же – перед Новым годом показать, что он добивается (успехов)", — заявил эксперт.

При этом в Киеве заявляют, что обмен 27 декабря будет лишь первым этапом, поскольку, по данным украинских властей, в ДНР и ЛНР содержаться в заключении более 160 человек.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

 

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена