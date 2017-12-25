Эксперт назвал возможный обмен пленными на Украине шагом к разрядке

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Договоренность об обмене пленными между властями Украины и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками нельзя считать прорывов в украинском урегулировании, но это шаг к разрядке на фоне недавней эскалации напряженности на юго-востоке страны, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее в понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Договоренность начала активно прорабатываться 15 ноября, когда во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать обмен пленными, получив положительный ответ.

"У нас целый год не удавалось договориться – это важно. Но не стоит это и переоценивать. Значит ли это выход из тупика в минских соглашениях? Нет, не означает, но означает некий шаг в сторону detente, разрядки напряженности", — заявил РИА Новости эксперт.

По его словам, договоренность "будет создавать атмосферу", чтобы после Нового года стороны украинского урегулирования достигли прогресса по другим вопросам, прежде всего, гуманитарного характера, таким как вопрос с социальным обеспечением жителей ДНР и ЛНР.

Эксперт также обратил внимание, что договоренность была достигнута вопреки недавней эскалации насилия на юго-востоке Украины, о котором сообщала наблюдательная миссия ОБСЕ, а также конфликта вокруг Совместного центра координации и контроля, который покинули российские и украинские военные специалисты.

"То есть, невзирая на то, что произошло, на фоне обострения эта тема существовала как бы сама по себе. При желании любой стороне можно было сослаться на обострение и сказать, что они не будут обмениваться пленными. Собственно, так раньше и было. У меня есть неподтвержденная гипотеза, что тут не обошлось только ролью Путина и Кирилла, вполне вероятно в этом деле какую-то роль сыграла, может быть, (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, с которой Путин разговаривал не так давно, чтобы именно в ситуации обострения не искать повода срывать эти договоренность", — пояснил эксперт.

В такой ситуации договоренностью по обмену пленными стороны продемонстрировали, что могут договариваться, отметил Погребинский. При этом говоря о вероятности срыва договоренности, как это бывало раньше, он заявил, что "исключить этого нельзя".

"Но я предполагаю, что Виктор Медведчук тут свою репутацию на кон ставит. Я предполагаю, что он получил какие-то гарантии от Петра Порошенко, что на этот раз это не сорвется. В конце концов, это выгодно и Порошенко то же – перед Новым годом показать, что он добивается (успехов)", — заявил эксперт.

При этом в Киеве заявляют, что обмен 27 декабря будет лишь первым этапом, поскольку, по данным украинских властей, в ДНР и ЛНР содержаться в заключении более 160 человек.