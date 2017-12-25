КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Обмен пленными в Донбассе, запланированный на 27 декабря, должен состояться, иначе возможна эскалация ситуации в регионе, заявила РИА Новости в понедельник украинский политолог Александра Решмедилова.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.8%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Обмен должен состояться, но нельзя исключать смещения сроков. Но, конечно, в интересах всех придерживаться первичного плана. Если обмен не состоится, это будет иметь фатальные последствия для всех сторон", — сказала Решмедилова.
По ее словам, если обмен по каким-либо причинам не состоится или его дата будет смещена, существует большой риск эскалации конфликта в Донбасса.