Политолог рассказал о последствиях при срыве обмена пленными в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (348)

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Обмен пленными в Донбассе, запланированный на 27 декабря, должен состояться, иначе возможна эскалация ситуации в регионе, заявила РИА Новости в понедельник украинский политолог Александра Решмедилова.

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Ранее в понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидером самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность о том, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.

"Обмен должен состояться, но нельзя исключать смещения сроков. Но, конечно, в интересах всех придерживаться первичного плана. Если обмен не состоится, это будет иметь фатальные последствия для всех сторон", — сказала Решмедилова.

По ее словам, если обмен по каким-либо причинам не состоится или его дата будет смещена, существует большой риск эскалации конфликта в Донбасса.