В Иране подтвердили смертный приговор осведомителю израильского "Моссада"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Власти Ирана подтвердили смертный приговор Ахмаду Резе Джалали, который был признан виновным в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами, передает агентство Tasnim.

Джалали, родившийся в Иране, является специалистом в сфере медицины и проживал в основном в Швеции до своего задержания весной 2016 года. Иранские СМИ отмечают, что осужденный получал образование в сфере ядерной медицины в странах Европы, в том числе в Швеции, обучался также в Бельгии.

Ранее иранский телеканал IRIB опубликовал видео под названием "Дорога без возврата", в котором дается информация о связях Джалали с "Моссадом" и передаче им спецслужбам Израиля информации об иранских ученых-ядерщиках, некоторые из которых впоследствии погибли. В видео есть вставки со словами самого осужденного.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади сообщил о содержании последней встречи с приговоренным к смертной казни Джалали. Во время этой встречи, по словам прокурора, Джалали сообщил, что восемь раз встречался с сотрудниками иностранной разведки.

"Этот заключенный, помимо информации относительно проектов минобороны, Организации по атомной энергетике (ОАЭИ), передал "Моссаду" также имена и данные некоторых руководителей министерства обороны и ОАЭИ", — приводит агентство Tasnim слова прокурора.

В последние годы в Иране были убиты сразу несколько физиков-ядерщиков.

В январе 2012 года при взрыве заминированного автомобиля в Тегеране погиб ученый Мустафа Ахмади Рошан. Он занимал пост замдиректора предприятия по обогащению урана в иранском городе Натанз.

В конце ноября 2010 года в разных районах иранской столицы сработали два взрывных устройства: погиб преподаватель университета имени Шахида Бехешти в Тегеране Маджид Шахриари, а его коллега доктор Ферейдун Аббаси и жены обоих ученых получили ранения.

В начале 2010 года профессор Тегеранского университета Масуд Али Мохаммади, которого местные СМИ называли его "одним из ведущих ученых-атомщиков страны", погиб у своего дома в результате взрыва заминированного мотоцикла.

По словам прокурора, Шахриари и Али Мохаммади были в списке лиц, данные о которых осужденный передал "Моссаду".