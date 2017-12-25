В Баку заявили об уничтожении армянского беспилотника в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (511)

БАКУ, 25 дек – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило в понедельник об уничтожении беспилотника ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.

"Днем 25 декабря уничтожен беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении, совершивший попытку осуществить разведывательные полеты над позициями вооруженных сил Азербайджана в Агдамском направлении фронта", — сообщает пресс-служба.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.