"Чувствительный процесс": Киев, ДНР и ЛНР договорились об обмене пленными

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Кремле прокомментировали сообщения об обмене пленными между Киевом, ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что договоренности будут реализованы.
"Чувствительный процесс"
"Я сейчас точно не могу ответить на этот вопрос и не буду этого делать. Это очень чувствительный процесс. Вы знаете, что, когда Медведчук обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и к патриарху, он получил поддержку этой инициативы. И сейчас она прорабатывается", — сказал он.
"Горячая надежда"
Ранее патриарх Кирилл рассказал о согласовании всех деталей по обмену пленными в Донбассе.
Это заявление он сделал после встречи с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также главой общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком.
Он подчеркнул, что вопросы обмена пленными и мирного разрешения конфликта очень важны для Русской православной церкви.
"И там, и там — наши люди. Кто еще так скорбит, как скорбит Русская церковь в отношении всего того, что происходит, когда брат поднимает руку на брата?" — добавил Кирилл.
Он поблагодарил все стороны за "конструктивные переговоры", отдельно отметив роль Украинской православной церкви и митрополита Онуфрия.
Детали соглашения
Как рассказал глава ДНР Александр Захарченко, Киев передаст ополченцам 306 человек, Украине вернут 74. Обмен должен состояться 27 декабря.
По словам Медведчука, место и время обмена назовут утром 27 декабря. Пока их не анонсируют из соображений безопасности.
Как отметила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, для проведения процедуры осталось решить "технические детали и логистические вопросы".
Она подтвердила, что Киев готов передать ополченцам 306 человек.
Геращенко подчеркнула, что президент Украины Петр Порошенко лично координировал работу всех ведомств, отвечающих за проведение обмена пленными.
Очевидный прогресс
По его словам, обмен пленными удалось согласовать при посредничестве патриарха Кирилла и участии Медведчука с украинской стороны, со стороны народных республик помощь оказали Пасечник и Захарченко.
Вместе с тем, по мнению Асафова, пока рано говорить о полном выполнении положения Минских соглашений об обмене по формуле "всех на всех", поскольку киевские власти постоянно препятствуют этому процессу.