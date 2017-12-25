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В мире

"Чувствительный процесс": Киев, ДНР и ЛНР договорились об обмене пленными

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Декабрь 2017 (84)
14:5325.12.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОбмен пленными между ополченцами ДНР, ЛНР и украинскими силовикам. Архивное фотоОбмен пленными между ополченцами ДНР, ЛНР и украинскими силовикам. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Кремле прокомментировали сообщения об обмене пленными между Киевом, ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что договоренности будут реализованы.

"Чувствительный процесс"

Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Лукашевич: Москва ожидает от Киева обмена пленными с ЛНР и ДНР "без уловок"
Журналисты спросили Пескова, подразумевает ли процедура обмена помилование осужденных украинских граждан, в частности, Олега Сенцова.

"Я сейчас точно не могу ответить на этот вопрос и не буду этого делать. Это очень чувствительный процесс. Вы знаете, что, когда Медведчук обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и к патриарху, он получил поддержку этой инициативы. И сейчас она прорабатывается", — сказал он.

"Горячая надежда"

Ранее патриарх Кирилл рассказал о согласовании всех деталей по обмену пленными в Донбассе.

Это заявление он сделал после встречи с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также главой общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком.

Руководитель рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Украина меняет список пленных, которых предложила на обмен, заявили в ЛНР
"Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении", — отметил патриарх.

Он подчеркнул, что вопросы обмена пленными и мирного разрешения конфликта очень важны для Русской православной церкви.

"И там, и там — наши люди. Кто еще так скорбит, как скорбит Русская церковь в отношении всего того, что происходит, когда брат поднимает руку на брата?" — добавил Кирилл.

Он поблагодарил все стороны за "конструктивные переговоры", отдельно отметив роль Украинской православной церкви и митрополита Онуфрия.

Детали соглашения

Как рассказал глава ДНР Александр Захарченко, Киев передаст ополченцам 306 человек, Украине вернут 74. Обмен должен состояться 27 декабря.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
СБУ заявила о готовности к компромиссам по обмену пленными в Донбассе
"Надеюсь, что украинская сторона будет придерживаться обещаний", — добавил он.

По словам Медведчука, место и время обмена назовут утром 27 декабря. Пока их не анонсируют из соображений безопасности.

Как отметила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, для проведения процедуры осталось решить "технические детали и логистические вопросы".

Она подтвердила, что Киев готов передать ополченцам 306 человек.

Геращенко подчеркнула, что президент Украины Петр Порошенко лично координировал работу всех ведомств, отвечающих за проведение обмена пленными.

Очевидный прогресс

Пленные бойцы вооруженных сил Украины перед процедурой передачи украинской стороне в Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Как отметил политолог Александр Асафов, процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки во многом благодаря содействию российской стороны.

По его словам, обмен пленными удалось согласовать при посредничестве патриарха Кирилла и участии Медведчука с украинской стороны, со стороны народных республик помощь оказали Пасечник и Захарченко.

Вместе с тем, по мнению Асафова, пока рано говорить о полном выполнении положения Минских соглашений об обмене по формуле "всех на всех", поскольку киевские власти постоянно препятствуют этому процессу.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Агент Госдепа
Песков назвал обмен пленными в Донбассе «чувствительным процессом»
Хмммм его это возбуждает?
15:26
25.12.2017
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