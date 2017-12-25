Украина введет биометрический контроль на границе с Россией 26 декабря

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Система биометрического контроля заработает на основных пунктах пропуска украинско-российской границы 26 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, мобильные комплексы пока будут использовать в тестовом режиме на разных участках границы. За это время власти должны подготовиться к полномасштабному запуску системы, сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

На прошлой неделе в аэропорту Киева представили систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что она заработает на 157 основных пунктах пропуска на границе с 1 января 2018 года.

Все КПП уже оборудованы необходимыми устройствами. Биометрический контроль предполагает сбор отпечатков пальцев.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении этой системы в конце августа 2017-го. Он также поручил обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. Иностранцы должны будут заранее информировать украинские власти о планах посетить страну.

В российском МИД указывали, что эта норма не соответствует соглашению между двумя государствами о безвизовых поездках граждан.

Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Москва примет ответные меры.

Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести визовый режим с Россией, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах.