ДНР пожаловалась на давление на родственников ополченцев со стороны СБУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (346)

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Представители ДНР направили письма в ООН, ОБСЕ и уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека по поводу угроз и давления со стороны Службы безопасности Украины на родственников ополченцев, сообщили в понедельник журналистам в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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В аппарате отметили, что к ним обратился ополченец ДНР, который сообщил, что его родственникам, проживающих на подконтрольной Киеву территории, поступают угрозы от представителей Службы безопасности Украины с "целью воздействия на военнослужащего республики".

"На основании поступившего заявления сотрудниками аппарата были направлены официальные письма представителям ООН по правам человека, ОБСЕ, а также уполномоченному Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской", — сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.