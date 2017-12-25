ДНР пожаловалась на давление на родственников ополченцев со стороны СБУ

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Представители ДНР направили письма в ООН, ОБСЕ и уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека по поводу угроз и давления со стороны Службы безопасности Украины на родственников ополченцев, сообщили в понедельник журналистам в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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"На основании поступившего заявления сотрудниками аппарата были направлены официальные письма представителям ООН по правам человека, ОБСЕ, а также уполномоченному Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской", — сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.