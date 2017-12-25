Песков назвал обмен пленными в Донбассе "чувствительным процессом"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Кремль надеется, что договоренности об обмене пленными между Киевом, ДНР и ЛНР будут реализованы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он состоится 27 декабря.

"Я сейчас точно не могу ответить на этот вопрос и не буду этого делать. Это очень чувствительный процесс. Вы знаете, что, когда Медведчук обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и к патриарху, он получил поддержку этой инициативы. И сейчас она прорабатывается", — сказал Песков, отвечая на вопрос, подразумевает ли процедура обмена пленными помилования осужденных украинских граждан, в частности, Олега Сенцова.

"И мы надеемся, что она будет реализована. Процесс настолько чувствительный, что сейчас лучше какие-то детали не говорить", — добавил он.

Во время посещения 15 ноября Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Киевом и республиками Донбасса.