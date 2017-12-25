Французские власти намерены через суд закрыть представительство ДНР

ПАРИЖ, 25 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские власти намерены через суд добиваться закрытия представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики, рассказал РИА Новости его глава Юбер Файяр.

Он напомнил, что киевское руководство давило на Париж с момента открытия представительства.

"Я получил повестку на 11 января в трибунал Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не соблюдаем Венскую конвенцию", — заявил Файяр корреспонденту агентства.

Отвечая на вопрос о том, почему от ассоциации требуют соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях, глава представительства отметил, что "это политический вопрос".

"Наша ассоциация не угрожает никому, мы не террористическая организация. И мы были очень удивлены этой инициативой. Для примера — наша последняя акция заключалась в обмене открытками между детьми из Франции и детьми с Донбасса. Это ведь не террористическая акция, не так ли?" — добавил Файяр.

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Сейчас ассоциация ищет адвоката, который помог бы отстоять ее существование.

"Эта ситуация не помешает нашим делам. Что бы ни случилось, мы продолжим работу в той или иной форме… Я приду в суд, объяснюсь, посмотрим, что будет дальше. Пока еще ничего не проиграно", — заверил глава представительства.

Файяр подчеркнул, что продолжит представлять республику во Франции.

"Вы видите, Каталония вообще не суверенное государство, но у нее есть представительства даже в Париже. Меня удивляет МИД Франции, который по одному поводу инициирует суд, а по другому, по Каталонии, все проходит без проблем. При этом автономия претендует и на французскую территорию, тогда как у нас такого вопроса не стоит", — добавил он.

Представительство ДНР торжественно открылось в Марселе 25 сентября. Французский МИД заявлял, что оно зарегистрировано как ассоциация, поэтому не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.