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В мире

Французские власти намерены через суд закрыть представительство ДНР

13:3525.12.2017
(обновлено: 14:15 25.12.2017)
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© AFP 2017 / Bertrand LangloisОфициальный представитель ДНР во Франции Юбер Файяр. Архивное фотоОфициальный представитель ДНР во Франции Юбер Файяр. Архивное фото
© AFP 2017 / Bertrand Langlois

ПАРИЖ, 25 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские власти намерены через суд добиваться закрытия представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики, рассказал РИА Новости его глава Юбер Файяр.

Хельсинки. Архивное фото
© Flickr / Jonathan
В Хельсинки открылось представительство ДНР
Он напомнил, что киевское руководство давило на Париж с момента открытия представительства.

"Я получил повестку на 11 января в трибунал Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не соблюдаем Венскую конвенцию", — заявил Файяр корреспонденту агентства.

Отвечая на вопрос о том, почему от ассоциации требуют соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях, глава представительства отметил, что "это политический вопрос".

"Наша ассоциация не угрожает никому, мы не террористическая организация. И мы были очень удивлены этой инициативой. Для примера — наша последняя акция заключалась в обмене открытками между детьми из Франции и детьми с Донбасса. Это ведь не террористическая акция, не так ли?" — добавил Файяр.

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Сейчас ассоциация ищет адвоката, который помог бы отстоять ее существование.

"Эта ситуация не помешает нашим делам. Что бы ни случилось, мы продолжим работу в той или иной форме… Я приду в суд, объяснюсь, посмотрим, что будет дальше. Пока еще ничего не проиграно", — заверил глава представительства.

Файяр подчеркнул, что продолжит представлять республику во Франции.

"Вы видите, Каталония вообще не суверенное государство, но у нее есть представительства даже в Париже. Меня удивляет МИД Франции, который по одному поводу инициирует суд, а по другому, по Каталонии, все проходит без проблем. При этом автономия претендует и на французскую территорию, тогда как у нас такого вопроса не стоит", — добавил он.

Представительство ДНР торжественно открылось в Марселе 25 сентября. Французский МИД заявлял, что оно зарегистрировано как ассоциация, поэтому не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.

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