Россия не принимала решений о поставках оружия в Донбасс, заявил Песков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (346)

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия не принимала решений о поставках вооружений в Донбасс на фоне намерения США начать поставки оборонительного оружия на Украину, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Никаких решений на этот счет не принималось", — сказал Песков, отвечая на вопрос, намерена ли Россия поставлять оборонительные системы на восток Украины в связи с решением США.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт 22 декабря сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках Украине оборонительного вооружения для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.