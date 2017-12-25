Россия не принимала решений о поставках оружия в Донбасс, заявил Песков

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия не принимала решений о поставках вооружений в Донбасс на фоне намерения США начать поставки оборонительного оружия на Украину, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.8%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт 22 декабря сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках Украине оборонительного вооружения для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.