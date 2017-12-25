СМИ: в Стамбуле задержали более 20 иностранцев по подозрению в связях с ИГ*

АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Полиция Стамбула в ходе антитеррористического рейда задержала по меньшей мере 22 иностранных граждан, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщает газета Milliyet в понедельник.

По данным источника издания в правоохранительных органах, операция прошла в двух районах Стамбула. Задержанные, предположительно, воевали на стороне террористов в Сирии и Ираке. Об их гражданстве не сообщается. В ходе операции были изъяты материалы на цифровых носителях, доказывающие причастность задержанных к террористической деятельности.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Было депортировано 3290 человек из 95 стран, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.

*Террористическая организация, запрещенная в России