ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли и 30 были ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике за 120 дней "школьного" перемирия, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
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"За 120 дней "школьного" перемирия ВСУ (вооруженные силы Украины) 4049 раз нарушили режим прекращения огня, погибли шесть мирных жителей, 30 ранены, повреждены 293 домостроения", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.