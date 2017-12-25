В СЦКК назвали число жертв среди гражданских за "школьное" перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (346)

ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли и 30 были ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике за 120 дней "школьного" перемирия, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

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"Школьное" перемирие в Донбассе было объявлено с 25 августа. Однако стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушениях режима прекращения огня и применении тяжелых вооружения. На последней в этом году встрече контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"За 120 дней "школьного" перемирия ВСУ (вооруженные силы Украины) 4049 раз нарушили режим прекращения огня, погибли шесть мирных жителей, 30 ранены, повреждены 293 домостроения", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.