В ДНР заявили о семи нарушениях силовиками "новогоднего" перемирия

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (346)

ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили "новогоднее" перемирие в Донбассе, установленное с 23 декабря, заявили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.5% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.8% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.7% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"C момента объявления режима прекращения огня, который вступил в силу в 01.00 (мск) 23 декабря, ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

При этом он отметил, что с объявлением очередного режима тишины число обстрелов значительно снизилось.