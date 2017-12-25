ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили "новогоднее" перемирие в Донбассе, установленное с 23 декабря, заявили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.8%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"C момента объявления режима прекращения огня, который вступил в силу в 01.00 (мск) 23 декабря, ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
При этом он отметил, что с объявлением очередного режима тишины число обстрелов значительно снизилось.