Совфед попросил Францию разрешить Керимову вернуться в Россию

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Совет Федерации РФ просит французские власти разрешить российскому сенатору Сулейману Керимову вернуться в Россию под гарантии, что при первой необходимости он будет приезжать во Францию, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции в понедельник.

"Совфед просит власти Франции разрешить Сулейману Керимову вернуться в нашу страну под гарантии России, что он будет при первой необходимости приезжать во Францию", — сказала спикер.

Она также отметила, что парламент Дагестана обратился в Совет Федерации с просьбой позволить Керимову исполнять свои сенаторские полномочия и обязанности представителя региона.

"Мы сейчас проводим консультации в Конституционном суде, в законе нашем нет основания для отзыва или прекращения полномочий сенатора (в таком случае)", — отметила законодатель.

Спикер также подчеркнула, что Генпрокуратура уже обратилась в минюст Франции с просьбой передать материалы уголовного дела по Керимову в Россию, чтобы наши правоохранительные органы провели свое следствие.