МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прибыл в Швейцарию по семейным делам, сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

"Не стоит впадать в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там (в Швейцарии. — Прим. ред.) не планирует", — написала она в фейсбуке

Ранее Лаппо рассказала, что Яценюка задержали в аэропорту Женевы якобы по запросу России. Она также отметила, что после недолгой проверки политика отпустили. В МВД Украины, комментируя инцидент с бывшим премьером страны, подчеркнули, что никаких препятствий для его передвижения по всему миру со стороны Интерпола или его каналов не существует.

Весной этого года Россия передала Украине копию судебного постановления об аресте Яценюка по трем статьям Уголовного кодекса: "Участие в вооруженной группе", "Ответственность за покушение на преступление" и "Умышленное убийство". В Следственном комитете пояснили, что обладают доказательствами причастности Яценюка к боевым действиям в Чечне в 1994-1995 годах. Сам экс-премьер Украины обвинения со стороны СК отрицает и планирует подать иск в ЕСПЧ.