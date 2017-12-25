Санта-Клаус доставил пять миллиардов подарков в ходе турне по миру

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новогодний волшебник Санта-Клаус доставил 5 миллиардов подарков в ходе рождественского турне по миру, передает в своей онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Первым населенным пунктом, в который прибыл сказочный персонаж, стало российское село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта-Клаус успел посетить еще несколько российских городов.
Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать его маршрут, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.