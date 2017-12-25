СМИ: премьер Ливана заявил об уходе в отставку под давлением Эр-Рияда

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири находился под давлением властей Саудовской Аравии, когда заявил об уходе в отставку, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, в Ливане к этому заявлению отнеслись с подозрением, президент страны Мишель Наим Аун отказался принять отставку Харири. Сообщается, что спустя несколько часов премьер-министру удалось связаться с президентом, который понял, что Харири не может говорить свободно. После этого ливанские чиновники попытались убедить западных политиков в том, что Харири задержан.
Западные и арабские чиновники до сих пор не решили, что власти Саудовской Аравии надеялись достичь таким образом. Как пишет газета, эта инициатива связана с желанием наследного принца Мухаммеда бен Салман Аль Сауда "остановить региональные амбиции давнего соперника Саудовской Аравии — Ирана". Отмечается, что Эр-Рияд был недоволен тем, что Харири встретился с иранским политиком.
Харири в конце ноября вернулся в Бейрут впервые после своего внезапного заявления об отставке, сделанного из Эр-Рияда 4 ноября. После возвращения и встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном он сообщил, что передумал и согласен отложить отставку.