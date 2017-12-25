СМИ: премьер Ливана заявил об уходе в отставку под давлением Эр-Рияда

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири находился под давлением властей Саудовской Аравии, когда заявил об уходе в отставку, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что на второй день визита в Саудовскую Аравию Харири был вызван к официальным лицам рано утром. По данным газеты, саудовские сотрудники службы безопасности задержали ливанского премьера, при этом толкали и оскорбляли его, отняли телефоны и разрешили присутствовать рядом с ним только одному телохранителю. После чего премьеру Ливана, как утверждает газета, дали заранее написанную речь об уходе в отставку и заставили прочитать на саудовском телевидении.

Как отмечает издание, в Ливане к этому заявлению отнеслись с подозрением, президент страны Мишель Наим Аун отказался принять отставку Харири. Сообщается, что спустя несколько часов премьер-министру удалось связаться с президентом, который понял, что Харири не может говорить свободно. После этого ливанские чиновники попытались убедить западных политиков в том, что Харири задержан.

По данным газеты, в это время премьер Ливана находился под домашним арестом и не имел возможности увидеть жену и детей. Отмечается, что его посетили дипломаты западных стран, однако они были убеждены, что Харири чувствует себя свободно.

Западные и арабские чиновники до сих пор не решили, что власти Саудовской Аравии надеялись достичь таким образом. Как пишет газета, эта инициатива связана с желанием наследного принца Мухаммеда бен Салман Аль Сауда "остановить региональные амбиции давнего соперника Саудовской Аравии — Ирана". Отмечается, что Эр-Рияд был недоволен тем, что Харири встретился с иранским политиком.

Харири в конце ноября вернулся в Бейрут впервые после своего внезапного заявления об отставке, сделанного из Эр-Рияда 4 ноября. После возвращения и встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном он сообщил, что передумал и согласен отложить отставку.